20 ноября, 12:38

Казахстан планирует привлечь зарубежного покупателя при продаже Qazaq Air

Им может стать вьетнамская Sovico Group

АСТАНА, 20 ноября. /ТАСС/. Власти Казахстана рассчитывают на участие иностранного покупателя при продаже государственного пакета акций местной авиакомпании Qazaq Air, им может стать вьетнамская Sovico Group. Об этом сообщил на пресс-конференции министр транспорта республики Марат Карабаев.

В августе Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" объявил о проведении торгов по реализации от 49% до 100% акций акционерного общества Qazaq Air. Начальная цена акций составляла 10,2 млрд тенге (около $22,4 млн). 14 ноября пресс-служба фонда информировала, что открытый двухэтапный конкурс в рамках акций признан несостоявшимся, в связи с чем будет объявлен новый конкурс.

"Мы ведем речь о продаже Qazaq Air, привлечении туда международного игрока. Это сложный и комплексный вопрос. Буквально утром проводили встречу с иностранной компанией. В случае приобретения Qazaq Air планирует поставить плюс 50 бортов. Новые самолеты. Разговор о том, чтобы они были в составе казахстанской компании, которую они приобретают. Конечно, компания ориентируется не только на лоукост, но и просят поддержку для перелетов за пределы Казахстана", - сказал Карабаев.

По его словам, обсуждаются разные варианты. "Более детально обсуждаем с вьетнамской компанией, это группа компаний Sovico Group. Сложная структура работы, связана с долгами Qazaq Air. Стоимость Qazaq Air $10 млрд, плюс у компании есть долг. Разговор ведем, чтобы покрыть долг и плюс стоимость самой компании. Это не окончательное решение", - пояснил министр.

100% акций Qazaq Air, созданной государством в 2015 году, принадлежит АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына". 

Теги:
КазахстанВьетнам
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