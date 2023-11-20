Замбия не получила согласия кредиторов на реструктуризацию еврооблигаций

Как заявляет финансовое ведомство страны, комитет государств-кредиторов не устроили условия принципиальной договоренности с держателями облигаций, не совместимые с соглашением о реструктуризации государственного долга на сумму $6,3 млрд

НЬЮ-ЙОРК, 20 ноября. /ТАСС/. Правительство Замбии не получило согласия комитета государств-кредиторов на реструктуризацию еврооблигаций на сумму в $3 млрд, несмотря на достижение принципиального соглашения с держателями облигаций и Международным валютным фондом (МВФ). Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на Министерство финансов Замбии.

Как заявляет финансовое ведомство Замбии, комитет государств-кредиторов не устроили условия принципиальной договоренности восточноафриканской страны с держателями облигаций, не совместимые с соглашением о реструктуризации государственного долга Замбии на сумму $6,3 млрд. Отказ государств-кредиторов в согласовании договоренности по замбийским еврооблигациям представляет собой серьезное препятствие для восстановления экономики Замбии после объявленного в 2020 году дефолта, подчеркивает Bloomberg.

В октябре Замбия и ее зарубежные кредиторы согласовали меморандум о взаимопонимании по комплексному урегулированию, который включает в себя достигнутые в июне договоренности о реструктуризации государственного долга этой африканской страны с официальным комитетом кредиторов, возглавляемым Китаем и Францией. В 2020 году Замбия объявила дефолт по своим долговым обязательствам. Общий долг Замбии оценивается в $32,8 млрд.