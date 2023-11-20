20 ноября, 13:15

Замбия не получила согласия кредиторов на реструктуризацию еврооблигаций

Как заявляет финансовое ведомство страны, комитет государств-кредиторов не устроили условия принципиальной договоренности с держателями облигаций, не совместимые с соглашением о реструктуризации государственного долга на сумму $6,3 млрд

НЬЮ-ЙОРК, 20 ноября. /ТАСС/. Правительство Замбии не получило согласия комитета государств-кредиторов на реструктуризацию еврооблигаций на сумму в $3 млрд, несмотря на достижение принципиального соглашения с держателями облигаций и Международным валютным фондом (МВФ). Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на Министерство финансов Замбии.

Как заявляет финансовое ведомство Замбии, комитет государств-кредиторов не устроили условия принципиальной договоренности восточноафриканской страны с держателями облигаций, не совместимые с соглашением о реструктуризации государственного долга Замбии на сумму $6,3 млрд. Отказ государств-кредиторов в согласовании договоренности по замбийским еврооблигациям представляет собой серьезное препятствие для восстановления экономики Замбии после объявленного в 2020 году дефолта, подчеркивает Bloomberg.

В октябре Замбия и ее зарубежные кредиторы согласовали меморандум о взаимопонимании по комплексному урегулированию, который включает в себя достигнутые в июне договоренности о реструктуризации государственного долга этой африканской страны с официальным комитетом кредиторов, возглавляемым Китаем и Францией. В 2020 году Замбия объявила дефолт по своим долговым обязательствам. Общий долг Замбии оценивается в $32,8 млрд. 

Теги:
Замбия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация