"Моторинвест" планирует расширить модельный ряд гибридным кроссовером D-класса

По информации управляющего партнера компании Андрея Резникова, планируется увеличение модельного ряда до шести моделей

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Автопроизводитель "Моторинвест" планирует расширить линейку выпускаемых моделей до шести единиц, включая гибридный кроссовер D-класса, следует из презентации управляющего партнера компании Андрея Резникова, представленной в ходе парламентских слушаний в Совете Федерации.

"Увеличение модельного ряда до шести моделей, включая гибриды", - отмечается в презентации.

Дилерская сеть бренда Evolute, согласно материалам к докладу, сейчас насчитывает более 35 дилерских центров, до конца 2024 года планируется открытие не менее 15 дилерских центров.

Ранее заместитель генерального директора "Моторинвеста" по производству Сергей Мамонтов сообщил, что в декабре этого года начнётся производство электрокроссовера Evolute i-Jet.

Запуск первого серийного производства электромобилей под брендом Evolute состоялся на заводе "Моторинвест" в конце сентября 2022 года. Первой моделью, сошедшей с конвейера, стал седан Evolute i-Pro. Также на заводе производятся кроссоверы i-Joy и i-Sky.