20 ноября, 12:48

"Моторинвест" планирует расширить модельный ряд гибридным кроссовером D-класса

По информации управляющего партнера компании Андрея Резникова, планируется увеличение модельного ряда до шести моделей

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Автопроизводитель "Моторинвест" планирует расширить линейку выпускаемых моделей до шести единиц, включая гибридный кроссовер D-класса, следует из презентации управляющего партнера компании Андрея Резникова, представленной в ходе парламентских слушаний в Совете Федерации.

"Увеличение модельного ряда до шести моделей, включая гибриды", - отмечается в презентации.

Дилерская сеть бренда Evolute, согласно материалам к докладу, сейчас насчитывает более 35 дилерских центров, до конца 2024 года планируется открытие не менее 15 дилерских центров.

Ранее заместитель генерального директора "Моторинвеста" по производству Сергей Мамонтов сообщил, что в декабре этого года начнётся производство электрокроссовера Evolute i-Jet.

Запуск первого серийного производства электромобилей под брендом Evolute состоялся на заводе "Моторинвест" в конце сентября 2022 года. Первой моделью, сошедшей с конвейера, стал седан Evolute i-Pro. Также на заводе производятся кроссоверы i-Joy и i-Sky. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация