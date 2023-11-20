20 ноября, 12:49

Петербург получит более 2 млрд рублей для возмещения затрат на создание ОЭЗ

Городу уже перечислили из федерального бюджета 338 млн рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 ноября. /ТАСС/. Петербург получил федеральную компенсацию в размере более 338 млн рублей на развитие особой экономической зоны. В 2024 году ожидается, что город получит из федерального бюджета около 2,1 млрд рублей в качестве компенсации затрат на создание и развитие ОЭЗ, сообщил в своем Telegram-канале вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков.

"Санкт-Петербург стал первым городом, возместившим затраты на развитие ОЭЗ из федерального бюджета. Более 338 млн рублей было перечислено из федерального бюджета в бюджет Санкт-Петербурга согласно механизму возмещения затрат на инфраструктуру особых экономических зон. Ожидаем, что в 2024 году мы сможем вернуть еще порядка 2,1 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Сумма налоговых отчислений, уплаченная резидентами ОЭЗ, двукратно превышает сумму средств, вложенных изначально в проект.

"Это новый этап развития, ведь город получает от ОЭЗ не только высокотехнологичную продукцию и новые рабочие места, но и финансовые средства, которые могут быть направлены на развитие необходимой инфраструктуры при запуске новых площадок", - отметил Поляков.

Планируется также возместить средства, затраченные на развитие двух новых площадок - "Парнас" и "Шушары".

На территории особой экономической зоны технико-внедренческого типа в Санкт-Петербурге зарегистрировано в качестве резидентов 73 компании. Объем заявленных инвестиций в проекты - около 182 млрд рублей. ОЭЗ размещается на двух участках - "Нойдорф" (18,99 га, поселок Стрельна, Петродворцовый район Санкт-Петербурга) и "Новоорловская" (163,33 га, Приморский район Санкт-Петербурга). 

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