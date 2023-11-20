Избранный президент Аргентины отложит приватизацию нефтегазовой компании YPF

Хавьер Милей отметил, что после проведения реформ энергетическая компания начнет приносить доход, и ее "можно будет продать очень выгодно для аргентинцев"

БУЭНОС-АЙРЕС, 20 ноября. /ТАСС/. Избранный президент Аргентины Хавьер Милей сообщил в понедельник, что государственная нефтегазовая компания YPF будет приватизирована только после проведения реформ.

"Очевидно, что сначала ее нужно починить. Кроме того, YPF и [энергетическая компания] Enarsa будут играть важную роль в запланированном нами переходе в энергетической сфере. Эти структуры будут рационализированы, они начнут приносить доход, и их можно будет продать очень выгодно для аргентинцев", - сказал он.

В 2012 году власти Аргентины приняли решение вернуть YPF в руки государства, экспроприировав 51% акций испанской компании Repsol под предлогом недостаточности инвестиций в нефтегазовый сектор страны. В 2014 году стороны достигли соглашения, по которому испанская компания получила компенсацию в $5 млрд.

19 ноября в Аргентине прошел второй тур президентских выборов. Милей, депутат-либертарианец, выдвигавшийся от правой коалиции "Свобода наступает", одержал победу над министром экономики Серхио Массой.

Милей, экономист по образованию, выступает за минимальное вмешательство государства в жизнь, обещает упразднить центральный банк и предлагает заменить национальную валюту на доллары. Для решения экономических проблем он планирует серьезно урезать бюджетные расходы и отказаться от госзаказов на инфраструктурные проекты. В ходе предвыборной кампании он также говорил, что планирует продать в частные руки государственные компании, в том числе YPF и крупнейшего авиаперевозчика Aerolineas Argentinas.