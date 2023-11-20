20 ноября, 13:15
Санкции в отношении России

Евродепутат Мариани считает, что санкции сделали Европу беднее, а Россию - сильнее

По его словам, одним из результатов санкционной политики стало то, что "РФ в одиночку производит сейчас больше боеприпасов, чем все западные страны вместе взятые"

ПАРИЖ, 20 ноября. /ТАСС/. Санкции против РФ сделали Европу беднее, а Россию - сильнее, считает депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани.

"Санкции принимались с целью разрушения российской экономики, но ничего подобного не произошло, - заявил Мариани в эфире французского телеканала TVL. - Напротив, эти санкции сделали беднее Европу и укрепили Россию".

По словам евродепутата, одним из результатов санкционной политики стало то, что "Россия в одиночку производит сейчас больше боеприпасов, чем все западные страны вместе взятые".

"Теперь нам объясняют, что украинцы проиграли, потому что не слушали советов Запада", - сказал Мариани. "В итоге те, кто подтолкнул Украину к этой войне, ее и бросят, - подчеркнул французский политик. - Я думаю, что Украина будет полностью разорена, а возможно, такая же участь ждет и Европу". 

Теги:
УкраинаРоссияФранцияСанкции в отношении России
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