Позитивные изменения в туристической сфере привели к сокращению отрицательного сальдо платежного баланса страны по текущим операциям

АФИНЫ, 20 ноября. /ТАСС/. Греция получила рекордные €17,91 млрд от туризма за девять месяцев 2023 года. Об этом сообщил греческий телеканал ERT1 со ссылкой на данные Банка Греции (центробанка).

Как сообщает телеканал, доходы Греции от туристов в 2023 году побили рекорд, превышая показали 2019 года, который ранее характеризовался в стране как "знаковый год". В период с января по сентябрь 2023 года доходы от пребывания в стране туристов достигли €17,91 млрд, что значительно выше, чем в 2022 году (€15,5 млрд), а также в 2019 году, когда они составляли €16,1 млрд. Доходы от туристической отрасли за девять месяцев 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года выросли на 11,3%. Только в сентябре от туризма страна получила €3,2 млрд против €2,88 млрд в 2019 году.

Позитивные изменения в сфере туризма привели к сокращению отрицательного сальдо платежного баланса страны по текущим операциям. Согласно данным Банка Греции, в период с января по сентябрь 2023 года дефицит платежного баланса по текущим операциям сократился на €4,6 млрд по сравнению с соответствующим периодом 2022 года и составил €7,3 млрд.