20 ноября, 13:23

Нидерланды планируют потратить €750 млн для размещения беженцев на судах

По информации Trouw, это дорогостоящее и лишь временное, но пока единственное решение для того, чтобы никому не приходилось спать на улице

ГААГА, 20 ноября. /ТАСС/. Центральное агентство по приему соискателей убежища Нидерландов планирует в ближайшие годы потратить €750 млн для размещения беженцев на судах. Об этом сообщила газета Trouw со ссылкой на опубликованные агентством документы и его председателя Мило Схунмакера.

Это дорогостоящее и лишь временное, но, похоже, пока единственное решение для того, чтобы никому не приходилось спать на улице, отмечает издание. В настоящее время в Сенате Нидерландов находится законопроект, который обяжет муниципалитеты создавать места для приема соискателей убежища. Однако, даже если это произойдет завтра, агентство "по-прежнему пока будет вынуждено полагаться на подобные места для временного размещения беженцев", заметил Схунмакер. Правда заключается в том, что многие муниципалитеты крайне неохотно принимают соискателей убежища, а агентство испытывает постоянную нехватку мест. Поэтому преимущества использования судов, в частности, круизных лайнеров, перевешивают недостатки, отметил он.

"Это не наш первый выбор, - подчеркнул глава организации. - Мы предпочитаем инвестировать в постоянные убежища на суше. Покупка земли, строительство или ремонт зданий всегда дешевле в долгосрочной перспективе, чем временные решения. И я продолжу доносить эту мысль до муниципалитетов".

Однако пока люди, прибывающие в Нидерланды в поисках убежища, нуждаются в теплом месте для сна. "Арендуя судно, можно быстро организовать временное убежище, - заметил Схунмакер. - Они оборудованы всем необходимым для длительной стоянки, и их относительно легко пришвартовать. Они действительно сильно помогли нам".

За последние два года десятки кораблей по всей территории Нидерландов приютили тысячи соискателей убежища и беженцев.

"Найти место для корабля чаще проще, чем убежище на суше, - добавил глава организации. - Судно может в какой-то момент снова уплыть. Мы замечаем, что в некоторых случаях возражений в отношении судов меньше из-за их временного характера. Для нас же главная задача - чтобы люди не спали на улице". 

Теги:
Нидерланды
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