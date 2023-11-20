20 ноября, 13:31

Российско-китайский комитет предпринимателей рассматривает проекты на 17 трлн рублей

Таких проектов насчитывается свыше 70, сообщили в РФПИ

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) выступил соорганизатором 8-го заседания Российско-китайского консультационного комитета предпринимателей, который работает в рамках межправительственной Российско-Китайской комиссии по инвестиционному сотрудничеству, говорится в сообщении пресс-службы фонда. На сегодняшний день на рассмотрении комитета и межправительственной комиссии находятся свыше 70 проектов на общую сумму более 17 трлн рублей.

"Комитет является уникальной площадкой для общения бизнеса двух стран и эффективным инструментом по стимулированию инвестиционного взаимодействия. <…> В ходе заседания комитета российские и китайские партнеры обсудили новые масштабные совместные инвестиционные проекты по целому ряду направлений, включая развитие инфраструктуры, энергетику, производство минеральных удобрений, целлюлозы и др.", - сообщает фонд.

РФПИ в качестве сопредседателя комитета с российской стороны играет лидирующую роль координатора по сбору, анализу, структурированию и реализации проектов и является ключевым связующим звеном в развитии экономических и финансовых отношений между РФ и КНР. Фонд также предоставляет рекомендации по устранению барьеров для реализации проектов в России и Китае, применяет компетенции в сфере прямых инвестиций и проектного финансирования для продвижения проектов межправительственной комиссии и привлечения финансирования.

"Россия и Китай активно расширяют экономическое сотрудничество и наращивают объемы двусторонней торговли. Важный вклад в увеличение перевозок товаров и грузов внес запуск движения по первому в истории трансграничному железнодорожному мосту через реку Амур. Российский фонд прямых инвестиций совместно с китайскими партнерами профинансировал более 70% от всего бюджета строительства российской части моста", - отметили в РФПИ.

По данным фонда, с момента запуска движения в 2022 году по мосту перевезено уже свыше 2,5 млн тонн грузов, а среднемесячный грузооборот возрос более чем в пять раз. В ближайшей перспективе по мере модернизации прилегающей железнодорожной инфраструктуры пропускная способность моста может быть увеличена с нынешних 10 млн тонн до 20 млн тонн в год. В дальнейшем планируется увеличить максимальную пропускную способность перехода с 20 млн тонн в год на 80% - до максимального проектного объема транспортировки грузов по мосту в 36 млн тонн в год. В перспективе мост имеет потенциал для того, чтобы обеспечить до 10% товарооборота России и Китая. 

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