Избранный президент Аргентины назвал переход на доллар не самоцелью для страны

Хавьер Милей подчеркнул, что валюту выберут аргентинцы

БУЭНОС-АЙРЕС, 20 ноября. /ТАСС/. Избранный президент Аргентины Хавьер Милей заявил, что страна необязательно будет использовать доллар вместо национальной валюты после проведения запланированных им реформ.

"Мое решение - покончить с центробанком. Валюта будет той, которую выберут аргентинцы. Да, есть операционный вопрос, с какой валютой ты будешь работать, но это второстепенная проблема", - сказал он в эфире радиостанции Mitre.

19 ноября в Аргентине прошел второй тур президентских выборов. Милей, депутат-либертарианец, выдвигавшийся от правой коалиции "Свобода наступает", одержал победу над министром экономики Серхио Массой.

Милей, экономист по образованию, выступает за минимальное вмешательство государства в жизнь. По мнению политика, для решения проблемы инфляции в стране, которая в этом году превысит 140%, необходимо ликвидировать центробанк и лишить государство возможности печатать деньги при нехватке бюджетных средств. Милей также планирует серьезно урезать государственные расходы.