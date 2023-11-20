Сбер обсуждает применение своего алгоритма ИИ для расшифровки египетских манускриптов

В апреле 2022 года Сбер представил разработку "Digital Пётр", сумевшую распознать рукописи Петра I с помощью искусственного интеллекта

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Сбер обсуждает с коллегами из Египта возможность применения своего алгоритма искусственного интеллекта (ИИ), ранее расшифровавшего рукописи Петра I, для расшифровки и сохранения египетских манускриптов. Об этом заявил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин на пресс-конференции в преддверии AI Journey.

"Вот мы с коллегами из Египта обсуждаем, как применить наш алгоритм, который работает с "Digital Пётр", для расшифровки и сохранения египетских манускриптов. Здесь у нас сейчас такой большой взаимный интерес. Я сам был в Египте, тоже общался с коллегами. Думаю, что это будет следующим интересным направлением развития исторической мысли. Может быть, какие-то сделаем исторические открытия в древнем Египте", - сказал он.

В апреле 2022 года Сбер представил разработку "Digital Пётр", сумевшую распознать рукописи Петра I с помощью искусственного интеллекта. Тогда уточнялось, что алгоритм активно используется для любых задач, связанных с расшифровкой рукописных текстов.