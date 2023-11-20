Turkish Airlines планирует приобрести 355 аэробусов и войти в семерку мировых перевозчиков

Глава совета директоров компании Ахмет Болат собирается увеличить авиапарк до 950 самолетов, пишет Hurriyet

СТАМБУЛ, 20 ноября. /ТАСС/. Национальный перевозчик Турции авиакомпания Turkish Airlines намерена приобрести 355 самолетов европейской авиастроительной корпорации Airbus. Поставка первого лайнера из этой партии планируется на 2026 год, сообщил глава совета директоров Turkish Airlines Ахмет Болат.

"Мы планируем приобрести 355 самолетов, из которых 240 на окончательной основе и 114 на опционной. Первые поставки ожидаются в 2026 году", - приводит слова Болата газета Hurriyet.

По его словам, благодаря реализации проекта Turkish Airlines вместе со своими дочерними компаниями Ajet и Sunexpress увеличит парк самолетов до 950 и войдет в семерку крупнейших в мире авиаперевозчиков. "В США насчитываются три крупные авиакомпании: United, American и Delta. В Азии происходят преобразования, сколько уйдет с рынка и останется, пока неизвестно. Есть еще три крупные китайские компании. Lufthansa и Air France остались позади нас. Мы войдем в семерку гигантов по авиаперевозкам", - отметил глава Turkish Airlines.

Авиакомпания Turkish Airlines была создана в 1933 году для внутренних перевозок. В 1947 году состоялся ее первый регулярный международный рейс. Авиакомпания, базирующаяся Стамбульском международном аэропорту, совершает регулярные рейсы в более чем 200 зарубежных аэропортов в 120 странах и считается одной из крупнейших в мире. Международное аналитическое агентство Brand Finance ранее признало авиакомпанию самым дорогим брендом Турции, оценив ее стоимость в $1,6 млрд. Авиапарк перевозчика насчитывает свыше 400 самолетов, которые представлены в основном самыми современными моделями Airbus и Boeing.