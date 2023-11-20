Глава Делового совета Россия - АСЕАН считает полезным опыт РФ в достижении ассоциацией ЦУР

Иван Поляков отметил запуск и успешную реализацию Национальной технологической инициативы - долгосрочного комплексного проекта, создающего условия для лидерства российских компаний на новых рынках высоких технологий, которые будут определять структуру мировой экономики в ближайшие 15-20 лет

ХАНОЙ, 20 ноября. /ТАСС/. Опыт России в инновационных направлениях поможет Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) достичь целей устойчивого развития. Такое мнение выразил в беседе с ТАСС председатель Делового совета Россия - АСЕАН Иван Поляков.

Он отметил запуск и успешную реализацию в России Национальной технологической инициативы (НТИ) - долгосрочного комплексного проекта, создающего условия для лидерства российских компаний на новых рынках высоких технологий, которые будут определять структуру мировой экономики в ближайшие 15-20 лет. "Опыт России по развитию прорывных направлений чрезвычайно полезен странам АСЕАН, он образует не только новый срез взаимодействия, но и позволяет достичь целей устойчивого развития, которые ставит перед собой Ассоциация государств Юго-Восточной Азии", - сказал Поляков.

Он также сообщил, что Деловой совет Россия - АСЕАН предложил создать группу стратегического экономического планирования Россия - АСЕАН, в которую войдут представители публичного и частного секторов. С этой инициативой Поляков выступил в рамках Дней ЕАЭС, проходящих 20-21 ноября в секретариате АСЕАН в Джакарте.

Работа такой группы, по словам Полякова, позволит кратно увеличить размеры экономического сотрудничества России и стран ассоциации. Председатель совета напомнил, что в комплексном плане действий по реализации стратегического партнерства между Россией и АСЕАН на период 2021-2025 годов названы пять основных направлений сотрудничества: создание устойчивой инфраструктуры, развитие цифровых инноваций, логистических коридоров, улучшение транспортной доступности и совершенствование законодательной базы.

Проведение Дней ЕАЭС в секретариате АСЕАН в 2023 году приурочено к пятилетию с момента подписания меморандума о взаимопонимании между Евразийской экономической комиссией и Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии в области экономического сотрудничества. Главные темы обсуждения - взаимодействие ЕАЭС и АСЕАН в новой экономической реальности, содействие экономической интеграции частного сектора, декарбонизация, цифровизация и продовольственная безопасность.