20 ноября, 14:09

Сбер ожидает финансового эффекта от применения GigaChat на уровне не менее 10 млрд рублей

GigaChat может отвечать на вопросы пользователей, поддерживать диалог, писать программный код, создавать тексты и картинки на основе описаний в рамках единого контекста

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Сбер в 2024 году ожидает финансового эффекта от применения GigaChat в бизнесе на уровне не менее 10 млрд рублей . Об этом заявил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин на пресс-конференции в преддверии AI Journey.

"Мы в следующем году планируем получить не менее 10 млрд рублей финансового эффекта от применения GigaChat в бизнесе", - сказал он.

Сбер 24 апреля выпустил собственную версию мультимодальной нейросети GigaChat, которая может отвечать на вопросы пользователей, поддерживать диалог, писать программный код, создавать тексты и картинки на основе описаний в рамках единого контекста. 

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