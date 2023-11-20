20 ноября, 14:47

Поставки трубопроводного газа из России в Китай достигли $5,36 млрд за 10 месяцев

По данным Государственного статистического управления КНР, республика закупила за границей 96,51 млн тонн природного газа - на 8,8% больше, чем за аналогичный период 2022 года

ПЕКИН, 20 ноября. /ТАСС/. Стоимость поставок российского трубопроводного газа в Китай в январе-октябре составила $5,36 млрд, увеличившись в годовом исчислении примерно на 73%. Об этом сообщило Главное таможенное управление (ГТУ) КНР.

Физический объем импорта указанного энергоносителя в онлайн-системе ведомства не приводится.

По данным ГТУ, среди государств, экспортирующих трубопроводный газ в Китай, первое место по-прежнему занимает Туркмения: за 10 месяцев поставки из этой страны составили $8,07 млрд (снижение на 2%). На втором месте находится Россия, за ней следует Мьянма (увеличение на 10%, до $1,23 млрд). Далее - Казахстан (повышение на 7%, до $1,08 млрд) и Узбекистан (сокращение вдвое, до $454,44 млн).

Только за октябрь импорт российского трубопроводного газа в КНР в денежном эквиваленте составил $386 млн, снизившись по сравнению с сентябрем на 26%.

Импорт и внутренняя добыча

По данным Государственного статистического управления Китая, за январь-октябрь страна закупила за границей 96,51 млн тонн природного газа - на 8,8% больше, чем за аналогичный период 2022 года. Объем добычи внутри страны составил 189,6 млрд куб. метров (170,64 млн тонн в нефтяном эквиваленте), повысившись на 6,1%.

Согласно данным китайской таможни, объем импортируемого КНР трубопроводного газа из России в 2022 году увеличился в стоимостном выражении в 2,63 раза, достигнув $3,98 млрд. В конце марта президент РФ Владимир Путин заявил, что совокупный объем поставок указанного российского энергоносителя в Китай к 2030 году составит не менее 98 млрд куб. м, плюс 100 млн тонн сжиженного природного газа.

В начале ноября на пленарном заседании Петербургского международного газового форума глава "Газпрома" Алексей Миллер сообщил, что компания продолжит наращивать экспорт газа в КНР. По его словам, в 2022 году трубопроводные поставки возглавляемой им организации дали 50% прироста китайского импорта. 

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