20 ноября, 14:29

Общественная палата получила 32 отзыва на законопроект о маркетплейсах

Председатель комиссии ОП по общественному контролю и работе с обращениями граждан Алена Булгакова сообщила, что законопроект был направлен для обсуждения в общественные палаты регионов, в общественные советы при федеральных органах исполнительной власти, а также членам научно-консультативного совета

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Общественная палата (ОП) РФ получила 32 отзыва на законопроект, регулирующий дистанционную торговлю товарами через маркетплейсы, в том числе вопросы взаимодействия онлайн-платформ и продавцов. Об этом сообщила председатель комиссии ОП РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Алена Булгакова в ходе нулевого чтения проекта закона.

Она отметила, что законопроект был направлен для обсуждения в общественные палаты регионов, в общественные советы при федеральных органах исполнительной власти, а также членам научно-консультативного совета при ОП РФ.

"По итогам этой работы поступило 32 мнения, из которых общественные палаты субъектов - это 26 отзывов на этот законопроект. Где-то его полностью поддерживают, где-то есть некие дополнения. Чаще всего коллеги предлагают обратиться к более сдержанному и взвешенному подходу с точки зрения определения формулировок", - сказала Булгакова.

По ее словам, членами консультативного совета и советами при органах власти было направлено по три отзыва. "Только общественный совет при Минэкономразвития прислал достаточно развернутое заключение с конкретными предложениями - коллеги предлагают конкретные формулировки. Общественные советы при Роспотребнадзоре и Минпромторге полностью поддерживают законопроект", - сказала Булгакова.

Как уточнила Булгакова, из 32 отзывов авторы 18 предлагают поддержать документ в том виде, который есть, а 14 предлагают поддержать с поправками и корректировками

Проект закона, внесенный в сентябре в Госдуму группой депутатов во главе с лидером партии "Справедливая Россия - За правду" Сергеем Мироновым, предлагает внести изменения в закон "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ", закрепив в нем понятия "агрегатор информации о товарах (услугах) (маркетплейс)", "владелец маркетплейса", "продавец товаров на маркетплейсах", "пункт выдачи заказов (ПВЗ)" и другие.

Документ предлагает дополнить закон статьей, согласно которой владелец маркетплейса обязуется предоставлять сведения об условиях договоров, заключаемых с владельцами ПВЗ и продавцами товаров, путем размещения информации на сайте маркетплейса. Кроме того, законопроект вводит условие для применения штрафов маркетплейсов в отношении контрагентов. 

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