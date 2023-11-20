20 ноября, 14:38

В Калининградской области в 2023 году удвоили выпуск молоди сига и угря в заливы

Всего в 2023 году выпустили 2,852 млн штук молоди сига и 1,163 млн штук угря

КАЛИНИНГРАД, 20 ноября. /ТАСС/. Рыбоводные хозяйства в Калининградской области в 2023 году более чем в 2,3 раза увеличили количество молоди сига (промысловая рыба семейства лососевых) и почти в 2,7 раза - мальков европейского угря, выпущенных в Калининградский и Куршский заливы для воспроизводства популяции, по сравнению с 2022 годом. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе областного правительства.

"Всего в 2023 году выпущено 2,852 млн штук подрощенной молоди сига в Куршский залив и 1,163 млн штук подрощенной молоди угря в Калининградский (Вислинский) залив", - сообщили в пресс-службе. В 2022 году в заливы выпустили 1,239 млн и 430 тыс. штук молоди сига и угря соответственно.

Восстановлением популяции угря в области не занимались с 2002 года. В 2022 году за эту работу впервые взялась компания "Гудфиш". Первая партия стекловидной личинки рыбы, которую выпустили в заливы после подращивания на предприятии, завезли в область из Великобритании. Таким же образом молодь вырастили в 2023 году. Ее выпускают в водоемы в сентябре - октябре, когда личинка вырастает до малька весом 5-10 г, пояснил собеседник агентства.

По данным областных властей, максимальные уловы этой рыбы в Калининградской области в прежние годы достигали 180 тонн в год, но снизились до 15 тонн ежегодно. В регионе планируют ежегодно выпускать в заливы от 1,5 до 2,5 млн молоди угря для восстановления популяции и в течение пяти лет вернуться к годовым объемам добычи до 100 тонн.

Сиг нерестится в Куршском заливе, а нагуливается в Балтийском море. Закладка икры сига в инкубационные емкости на рыбоводных предприятиях ведется в период нереста этой рыбы, который происходит в ноябре - декабре. Эту работу ведут Атлантический филиал ФГБНУ "ВНИРО" (АтлантНИРО), Калининградский филиал ФГБУ "Главрыбвод" и ООО "Полекс-Аква", уточнили в пресс-службе.

Сейчас ведется вылов зрелого сига для дальнейшего получения и оплодотворения икры на предприятиях. Инкубация икры проводится в аппаратах Вейса - в каждый загружают 160-180 тыс. икринок. Вылупившихся личинок содержат в личиночном отделении в стеклопластиковых лотках. Дальнейшее подращивание проводят в стеклопластиковых бассейнах. После достижения мальком первой навески 1 г (ориентировочно 82 сутки выращивания), производится его сортировка и поэтапный выпуск в залив. Выпуск молоди первой партии происходит в мае - июне, последующие выпуски проводятся регулярно до октября - ноября. 

Теги:
РоссияКалининградская область
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация