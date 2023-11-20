В Калининградской области в 2023 году удвоили выпуск молоди сига и угря в заливы

Всего в 2023 году выпустили 2,852 млн штук молоди сига и 1,163 млн штук угря

КАЛИНИНГРАД, 20 ноября. /ТАСС/. Рыбоводные хозяйства в Калининградской области в 2023 году более чем в 2,3 раза увеличили количество молоди сига (промысловая рыба семейства лососевых) и почти в 2,7 раза - мальков европейского угря, выпущенных в Калининградский и Куршский заливы для воспроизводства популяции, по сравнению с 2022 годом. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе областного правительства.

"Всего в 2023 году выпущено 2,852 млн штук подрощенной молоди сига в Куршский залив и 1,163 млн штук подрощенной молоди угря в Калининградский (Вислинский) залив", - сообщили в пресс-службе. В 2022 году в заливы выпустили 1,239 млн и 430 тыс. штук молоди сига и угря соответственно.

Восстановлением популяции угря в области не занимались с 2002 года. В 2022 году за эту работу впервые взялась компания "Гудфиш". Первая партия стекловидной личинки рыбы, которую выпустили в заливы после подращивания на предприятии, завезли в область из Великобритании. Таким же образом молодь вырастили в 2023 году. Ее выпускают в водоемы в сентябре - октябре, когда личинка вырастает до малька весом 5-10 г, пояснил собеседник агентства.

По данным областных властей, максимальные уловы этой рыбы в Калининградской области в прежние годы достигали 180 тонн в год, но снизились до 15 тонн ежегодно. В регионе планируют ежегодно выпускать в заливы от 1,5 до 2,5 млн молоди угря для восстановления популяции и в течение пяти лет вернуться к годовым объемам добычи до 100 тонн.

Сиг нерестится в Куршском заливе, а нагуливается в Балтийском море. Закладка икры сига в инкубационные емкости на рыбоводных предприятиях ведется в период нереста этой рыбы, который происходит в ноябре - декабре. Эту работу ведут Атлантический филиал ФГБНУ "ВНИРО" (АтлантНИРО), Калининградский филиал ФГБУ "Главрыбвод" и ООО "Полекс-Аква", уточнили в пресс-службе.

Сейчас ведется вылов зрелого сига для дальнейшего получения и оплодотворения икры на предприятиях. Инкубация икры проводится в аппаратах Вейса - в каждый загружают 160-180 тыс. икринок. Вылупившихся личинок содержат в личиночном отделении в стеклопластиковых лотках. Дальнейшее подращивание проводят в стеклопластиковых бассейнах. После достижения мальком первой навески 1 г (ориентировочно 82 сутки выращивания), производится его сортировка и поэтапный выпуск в залив. Выпуск молоди первой партии происходит в мае - июне, последующие выпуски проводятся регулярно до октября - ноября.