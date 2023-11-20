В офисе Зеленского допустили конфискацию мобильного оператора "Киевстар"

Часть его активов Киев ранее арестовал под предлогом того, что они, как утверждается, принадлежат российским бизнесменам Михаилу Фридману, Петру Авену и Андрею Косогову

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Власти Украины могут конфисковать один из крупнейших мобильных операторов страны "Киевстар", часть активов которого Киев ранее арестовал под предлогом того, что они, как утверждается, принадлежат российским бизнесменам Михаилу Фридману, Петру Авену и Андрею Косогову. С таким предположением выступил замглавы офиса президента Украины Ростислав Шурма.

"Там сейчас соответствующие службы изучают наличие правовой ситуации. Я думаю, что высока вероятность принятия санкций с последующей конфискацией этой компании", - сказал он в интервью украинскому изданию "Экономическая правда" в ответ на вопрос о том, что может случиться в будущем с "Киевстаром". Шурма также добавил, что сейчас юристы изучают возможность полной или частичной конфискации оператора.

14 ноября было объявлено, что бывший государственный секретарь США (2018-2021) и экс-глава ЦРУ (2017-2018) Майк Помпео занял место в совете директоров "Киевстара", который входит в группу международного телекоммуникационного холдинга Veon. Украинские СМИ отмечали, что Помпео, как ожидается, будет защищать права американских инвесторов от возможной национализации "Киевстара".

Ранее киевский суд арестовал пакеты акций мобильных операторов "Киевстар" и "Лайфселл", принадлежащие, как утверждается, Фридману, Авену и Косогову, против которых власти Украины ввели санкции. До этого арест был наложен на 100% акций этих операторов. Однако суд изменил свое решение после обращения офиса генпрокурора Украины с заявлением о том, что была допущена ошибка. В офисе отметили, что следовало арестовать не все активы, а лишь часть уставных капиталов операторов "Киевстар" и "Лайфселл", которые, как утверждалось, непосредственно принадлежали структурам, связанным с компанией Letterone Фридмана и его партнеров.