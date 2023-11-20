20 ноября, 14:39

Объем внешней торговли Хайкоу в январе-октябре вырос на 30,2%

Основными торговыми партнерами города в январе-октябре стали Европейский союз и АСЕАН

ХАЙКОУ /Китай/, 20 ноября. /ТАСС/. Объем внешней торговли административного центра южной китайской провинции Хайнань - города Хайкоу - за первые 10 месяцев текущего года вырос на 30,2%, до 64,73 млрд юаней (около $9,04 млрд). Об этом сообщила газета "Хайкоу жибао".

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Как передает издание, экспорт составил 23,98 млрд юаней ($3,35 млрд), что на 70,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Импорт вырос на 14,2%, до 40,75 млрд юаней (около $5,69 млрд).

По данным газеты, объем внешней торговли частных предприятий в отчетный период вырос на 40,2%, до 34,84 млрд юаней (около $4,86 млрд). Объем импорта и экспорта государственных предприятий в январе-октябре вырос на 25,4%, до 16,46 млрд юаней (порядка $2,29 млрд). Показатель для предприятий с иностранным капиталом составил 13,41 млрд юаней (около $1,87 млрд), что на 20,7% больше в годовом выражении.

Только в октябре объем внешней торговли города вырос на 18%, до 5,46 млрд юаней (порядка $762,6 млн).

Основными торговыми партнерами Хайкоу в январе-октябре стали Европейский союз и Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Объем торговли китайского города с ЕС за первые десять месяцев вырос на 37,1%, до 10,03 млрд юаней (около $1,4 млрд ). Объем торговли между Хайкоу и АСЕАН составил 6,78 млрд юаней (около $892 млн), увеличившись на 13,4%.

Кроме того, отмечает газета, за первые десять месяцев текущего года объем торговли Хайкоу с Россией вырос на 44,7%, составив $5,69 млрд юаней (794,7 млн). 

Теги:
РоссияКитайХайнань
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