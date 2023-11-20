В Перми планируют создать легкоатлетический кластер "Молот"

Его намерены разместить на территории общей площадью 5,4 га

ПЕРМЬ, 20 ноября. /ТАСС/. Легкоатлетический кластер появится в Перми на территории бывшего стадиона "Молот". Проекту нового спорткомплекса присвоили статус спортивного объекта регионального значения, сообщает пресс-служба правительства Пермского края.

"Земельный участок бывшего стадиона рядом с универсальным дворцом спорта "Молот" перешел в краевую собственность. Ранее территория общей площадью 5,4 га принадлежала ГК "ПМД". На этом земельном участке планируется создать современный легкоатлетический кластер. Решением краевого правительства проекту открытого спорткомплекса "Молот" присвоен статус спортивного объекта регионального значения", - сообщили в министерстве по управлению имуществом и градостроительной деятельности Прикамья.

По данным министерства физической культуры и спорта региона, проект разделили на несколько этапов. На первом этапе разработают концепцию развития объекта. Помимо профессиональной инфраструктуры для легкоатлетов, здесь планируют создать зоны и для массового спорта. Также предполагается, что территорию оснастят баскетбольной зоной, футбольным полем и хоккейной коробкой.

"Мы изучили требования Всероссийской федерации легкой атлетики по оснащению стадионов для проведения всероссийских соревнований. Такие объекты должны быть оборудованы 8-полосными беговыми дорожками и иными зонами для проведения соревнований по разным видам легкой атлетики. При этом нам важно сделать это спортивное пространство доступным и для всех жителей района и города", - пояснила министр физической культуры и спорта региона Татьяна Чеснокова.

К возведению профессиональной инфраструктуры планируют привлечь федеральные средства, а также частные инвестиции.

Летом в Перми завершилась модернизация самой крупной спортивной арены Прикамья "Молот" на 6 тыс. мест, построенной в 1966 году. УДС "Молот" перешел в краевую собственность в конце прошлого года, сейчас к краевой собственности относится и бывший стадион "Молот", находящийся рядом с ареной.