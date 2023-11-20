20 ноября, 14:43

ЦБ решил не продлевать для страховщиков несколько послаблений

В регуляторе указали на стабилизацию страхового рынка

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Банк России принял решение не продлевать для страховщиков несколько послаблений, заканчивающих свое действие в 2023 году, указав на стабилизацию страхового рынка. Об этом говорится в пресс-релизе регулятора.

"Банк России в связи со стабилизацией ситуации на страховом рынке принял решение не продлевать ряд послаблений, заканчивающих свое действие в 2023 году. Кроме того, ряд временных требований к деятельности страховщиков, принятых Банком России для поддержки страхового рынка, уже закреплен на постоянной основе в рамках изменения требований к финансовой устойчивости и платежеспособности страховщиков", - сообщил ЦБ.

Так, решено не продлевать смягчение требований по резервированию капитала для покрытия кредитного риска в части снижения вероятности дефолта c 50% до 19% для активов без кредитного рейтинга для страховщиков, не выплачивающих дивиденды (не распределяющих прибыль). Также не будет продлено увеличение с 5 до 30 рабочих дней предельного срока просрочки платежа по договору страхования, при котором будущие непросроченные премии по договору могут быть учтены при расчете кредитного риска.

Кроме того, ЦБ сообщил о решении не продлевать возможность по облигациям, выпущенным иностранной компанией в пользу российского лица и приобретенным до 1 декабря 2022 года, использовать для целей расчета собственных средств и рисков рейтинги, присвоенные конечному заемщику, а при их отсутствии использовать рейтинги такой облигации либо ее эмитента по состоянию на 1 февраля 2022 года.

Продление некоторых мер

При этом до 31 декабря 2024 года продлено право страховщиков не раскрывать чувствительную к санкционному риску информацию, в том числе сведения о структуре собственности, контролирующих лицах, органах управления, составе членов общества взаимного страхования, предусмотренную решением совета директоров Банка России. Также продлено право страховщиков не раскрывать чувствительную к санкционному риску информацию, содержащуюся в примечаниях и аудиторских заключениях к финансовой отчетности, актуарном заключении и отчете о результатах проверки актуарного заключения, предусмотренную решением совета директоров Банка России.

Помимо этого, сохраняется право не раскрывать информацию о передаче страхового портфеля в случаях, определенных решением совета директоров Банка России, и возможность не раскрывать сведения из реестра страховых агентов и брокеров. При этом ЦБ также продлил возможность не применять к договорам добровольного накопительного и инвестиционного страхования жизни, содержащим условие об оплате страховой премии в рассрочку в течение пяти и более лет, требования, устанавливающие условия и порядок осуществления данного вида страхования.

Сохраняется неприменение требований по обязательной передаче АО "РНПК" в перестрахование рисков по договорам страхования (перестрахования), заключаемым между сторонами, доля участия одной из которых в уставном капитале другой составляет не менее 25%. Также из сообщения следует, что продлевается применение перечня офшорных зон, утвержденного советом директоров Банка России, при оценке лиц, имеющих право прямо или косвенно распоряжаться акциями (долями) страховых организаций. 

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