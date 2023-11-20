Минпромторг аккредитовал первый в Тверской области частный промтехнопарк

В пресс-службе правительства региона отметили, что полученный статус позволит значительно расширить перечень доступных мер государственной поддержки по развитию промышленной площадки и ее резидентов

ТВЕРЬ, 20 ноября. /ТАСС/. Первый в Тверской области частный промышленный технопарк КСК (объединяет предприятия ГК "Ключевые системы и компоненты"), который в том числе специализируется на производстве комплектующих для пассажирского транспорта, получил аккредитацию Минпромторга России и включен в федеральный реестр промышленных технопарков. Инвестиции в развитие промтехнопарка в 2024-2025 годах составят около 2 млрд рублей, сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Тверской промтехнопарк КСК получил аккредитацию Минпромторга России и включен в федеральный реестр промышленных технопарков. … Полученный статус позволит значительно расширить перечень доступных мер государственной поддержки по развитию промышленной площадки и ее резидентов", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в рамках дальнейшего развития промтехнопарка в 2024-2025 годах на его территории при поддержке Минпромторга России построят два новых корпуса - производственно-окрасочный и производственно-логистический, инвестиции в проекты составят около 2 млрд рублей.

КСК - один из крупнейших производственных комплексов Тверской области и первый в регионе частный промышленный технопарк, общая площадь зданий и строений составляет 90 тыс. кв. метров. Проект стартовал в 2018 году, в его реализацию уже инвестировано более 4,2 млрд рублей, создано свыше 3 тыс. рабочих мест.

На территории промтехнопарка в том числе производят комплектующие и оборудование для пассажирских вагонов, вагонов метро, электропоездов, автобусов, электробусов, судов и других видов транспорта. Ранее губернатор Игорь Руденя сообщал о том, что выпускаемая продукция КСК в разы превосходит западные аналоги.