Минпромторг поддержал отсрочку уплаты утильсбора автопроизводителями в 2024 году

Ведомство подготовило предложение по переносу сроков уплаты утильсбора автопроизводителями за IV квартал 2023 года и I-III кварталы 2024 года на декабрь 2024 года

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Минпромторг РФ поддерживает отсрочку уплаты утилизационного сбора автопроизводителями в 2024 году. Об этом в ходе выступления в Совете Федерации сообщил замглавы Минпромторга РФ Альберт Каримов.

С просьбой об отсрочке этой меры выступили ключевые отечественные производители: "Автоваз", "Камаз", "Газ", "Москвич".

"Важнейший вопрос, коллеги его озвучили, и мы действительно тоже поддерживаем вопрос, соответственно, перенос срока оплаты утилизационного сбора и возможность авансирования утилизационного сбора до конца года, мы активно прорабатываем этот вопрос вместе с коллегами", - сказал Каримов в ходе выступления.

Как пояснили в Минпромторге, министерством подготовлено предложение по переносу сроков уплаты утильсбора автопроизводителями за IV квартал 2023 года и I-III кварталы 2024 года на декабрь 2024 года. Мера направлена на поддержку предприятий, производящих автомобили на территории РФ в рамках СПИК.

Соответствующий проект направлен на межведомственное согласование и уже поддержан со стороны Минэкономразвития России, подчеркнули в Минпромторге.

Мнение автопроизводителей

"Мы крайне нуждаемся в оборотных средствах, особенно с учетом высокой ключевой ставки, <...> и надеемся, что к началу 2024 года правительство выпустит постановление о переносе сроков уплаты утилизационного сбора. И также просили бы поддержать решение и об отсрочке уплаты утилизационного сбора в бюджет в рамках 2024 года", - отметил президент "Автоваза" Максим Соколов.

По его словам, такая мера была в 2020 году, 2022 году, "ничего сложного или экстраординарного в этой мере нет, но она поможет снизить негативный эффект от санкций".

Инициативу "Автоваза" поддержал "Камаз".

"Конечно, то, что Максим Юрьевич (глава "Автоваза" - прим. ТАСС) сказал в части уплаты утилизационного сбора, безусловно, это очень большое было бы подспорье - продлить эту норму, которая применялась в прошлом и в этом году по отсрочке уплаты утильсбора, и в 2024 году применить. Потому что это реально нам очень помогает. Притом, что каких-то дополнительных расходов бюджета не возникает", - заявил заместитель гендиректора "Камаза" по взаимодействию с органами государственной власти Михаил Матасов.

За отсрочку уплаты утильсбора выступили также представители "Газа" и "Москвича".

В прошлом году правительством была принята аналогичная мера для поддержки автопроизводителей, заключивших специальные инвестиционные контракты (СПИК). Срок уплаты утилизационного сбора за IV квартал 2022 года и за I-III кварталы 2023 года был перенесен на 15 декабря 2023 года. Отмечалось, что мера будет способствовать решению проблемы дефицита оборотных средств, а также позволит создать запас комплектующих для бесперебойной работы производственных линий.