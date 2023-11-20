"Автоваз" направит 60 млрд рублей на оплату утильсбора в 2023 году

По словам президента компании Максима Соколова, в 2024 году автопроизводитель может направить порядка 80 млрд рублей на оплату утильсбора

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. "Автоваз" направит 60 млрд рублей на оплату утильсбора за IV квартал 2022 года и I-III кварталы 2023 года, сообщил журналистам президент компании Максим Соколов.

"Насколько я помню наш финансовый план, в декабре мы должны будем заплатить в бюджет из авансированных 60 млрд рублей за текущий год", - сказал Соколов.

При этом, по словам Соколова, в 2024 году автопроизводитель может направить порядка 80 млрд рублей на оплату утильсбора. Однако это будет зависеть от объемов производства.

В 2022 году правительством была принята мера по отсрочке уплаты утильсбора для поддержки автопроизводителей, заключивших специальные инвестиционные контракты. Срок уплаты утилизационного сбора за четвертый квартал 2022 года и за первый - второй кварталы 2023 года был перенесен на 15 декабря 2023 года. Мера будет способствовать решению проблемы дефицита оборотных средств, а также позволит создать запас комплектующих для бесперебойной работы производственных линий.