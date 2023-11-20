20 ноября, 15:19

Пакистан намерен закупить в России партию удобрений

Также одобрены переговоры пакистанского Министерства промышленности и производства с Азербайджаном и Китаем, пишет Daily Pakistan

ИСЛАМАБАД, 20 ноября. /ТАСС/. Пакистан проведет переговоры с Россией, а также с Азербайджаном и Китаем о поставке 200 тыс. тонн таких удобрений, как карбамиды (мочевины), из-за их острой нехватки в стране. Об этом сообщила газета Daily Pakistan.

"Совет Управления по регулированию государственных закупок одобрил предложение Министерства промышленности и производства Пакистана о переговорах с Россией, Азербайджаном и Китаем о закупке в согласованном диапазоне цен 200 тыс. тонн карбамидных удобрений", - привело издание слова источника в пакистанском Минпроме.

По словам собеседников Daily Pakistan, исламская республика столкнулась с острой нехваткой по меньшей мере 200 тыс. тонн карбамидов после временного закрытия местных заводов на несколько недель и увеличения спроса на эти удобрения в декабре и январе. Переговоры с Москвой, Баку и Пекином будут проводиться при условии соблюдения межправительственных соглашений (G2G) и обеспечения механизма определения цен. Сейчас цены на такие удобрения на мировом рынке составляют от $415 до $420 за метрическую тонну. Стоимость их поставок может возрасти с учетом того, что Пакистан в 2022 году импортировал карбамиды по более высокой цене.

Механизм определения цен будет осуществляться посредством торгов, стандартный период проведения которых составляет 45 дней.

Пакистан испытывает острый дефицит карбамидов для выращивания пшеницы - основной зерновой культуры - на фоне нехватки природного газа, который является основным сырьем для производства мочевины. 

Теги:
АзербайджанПакистанРоссияКитай
© Информационное агентство ТАСС
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