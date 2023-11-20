20 ноября, 15:46

Почти 40 предприятий Крыма намерены подать иск из-за водной блокады полуострова

По предварительным оценкам, общая сумма претензий превысит 3 трлн рублей

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноября. /ТАСС/. Почти 40 предприятий Республики Крым решили подать коллективный иск к Украине об ущербе от водной блокады полуострова, сообщается на сайте государственного совета региона.

"В подаче коллективного искового заявления в Арбитражный суд Республики Крым по ущербу, причиненному юридическим лицам, планируют принять участие 37 субъектов хозяйственной деятельности: 19 предприятий курортно-туристической отрасли, 13 - сельскохозяйственной, 5 - промышленной. Сумма заявленных убытков предприятий уже превышает 3 трлн рублей", - говорится в сообщении.

Подача коллективного иска планируется до конца 2023 года. Как уточнили в региональном парламенте, любое заинтересованное лицо, имеющее аналогичные претензии, может присоединиться к иску до рассмотрения дела по существу.

Ранее арбитражный суд региона удовлетворил иск к властям Украины о компенсации 152,6 млрд рублей ущерба, причиненного республиканскому бюджету водной блокадой полуострова. Также в суд подан иск на 3 трлн рублей от общественной палаты региона на компенсацию морального вреда, нанесенного жителям водной блокадой.

Украина в мае 2014 года после воссоединения Крыма с Россией в одностороннем порядке перекрыла воду из Херсонской области по Северо-Крымскому каналу, который обеспечивал до 90% потребностей полуострова. Восемь лет жители и предприятия региона получали воду только из местных источников. При проведении специальной военной операции российская армия освободила гидротехнический узел Северо-Крымского канала, расположенный в Херсонской области. 6 июня 2023 года Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по Каховской ГЭС, произошло разрушение дамбы, что привело к обмелению Северо-Крымского канала. 

Теги:
РоссияКрым
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация