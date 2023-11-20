Почти 40 предприятий Крыма намерены подать иск из-за водной блокады полуострова

По предварительным оценкам, общая сумма претензий превысит 3 трлн рублей

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноября. /ТАСС/. Почти 40 предприятий Республики Крым решили подать коллективный иск к Украине об ущербе от водной блокады полуострова, сообщается на сайте государственного совета региона.

"В подаче коллективного искового заявления в Арбитражный суд Республики Крым по ущербу, причиненному юридическим лицам, планируют принять участие 37 субъектов хозяйственной деятельности: 19 предприятий курортно-туристической отрасли, 13 - сельскохозяйственной, 5 - промышленной. Сумма заявленных убытков предприятий уже превышает 3 трлн рублей", - говорится в сообщении.

Подача коллективного иска планируется до конца 2023 года. Как уточнили в региональном парламенте, любое заинтересованное лицо, имеющее аналогичные претензии, может присоединиться к иску до рассмотрения дела по существу.

Ранее арбитражный суд региона удовлетворил иск к властям Украины о компенсации 152,6 млрд рублей ущерба, причиненного республиканскому бюджету водной блокадой полуострова. Также в суд подан иск на 3 трлн рублей от общественной палаты региона на компенсацию морального вреда, нанесенного жителям водной блокадой.

Украина в мае 2014 года после воссоединения Крыма с Россией в одностороннем порядке перекрыла воду из Херсонской области по Северо-Крымскому каналу, который обеспечивал до 90% потребностей полуострова. Восемь лет жители и предприятия региона получали воду только из местных источников. При проведении специальной военной операции российская армия освободила гидротехнический узел Северо-Крымского канала, расположенный в Херсонской области. 6 июня 2023 года Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по Каховской ГЭС, произошло разрушение дамбы, что привело к обмелению Северо-Крымского канала.