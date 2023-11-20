20 ноября, 17:07

В FAO заявили, что борьба с голодом требует дополнительных инвестиций в науку и технологии

Таким образом агропродовольственные системы смогут производить больше при меньших затратах, отметил генеральный директор Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций Цюй Дунъюй

ЛОНДОН, 20 ноября. /ТАСС/. Борьба с голодом в мире требует более значительных инвестиций в науку, технологии и инновации, чтобы агропродовольственные системы могли производить больше при меньших затратах. Об этом заявил генеральный директор Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (FAO) Цюй Дунъюй.

Выступая на Глобальном саммите по продовольственной безопасности в Лондоне, он призвал политиков к "стабильным и последовательным обязательствам" касательно предоставления благ науки и техники для всех, а также доступа к своевременным инвестициям. Его слова передала пресс-служба FAO.

Глобальный саммит по продовольственной безопасности проходит в Лондоне с участием представителей правительств около 15 стран, международных организаций, научного сообщества и бизнеса. Мероприятие организовали власти Великобритании при поддержке ОАЭ и Сомали, а также фонда Bill & Melinda Gates Foundation и благотворительной организации The Children's Investment Fund Foundation. 

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