20 ноября, 17:02

Без электроснабжения из-за непогоды в регионах РФ остаются 29,69 тыс. человек

Электроснабжение всех потребителей Новосибирской области и Республики Хакасии, по данным федерального штаба, восстановлено

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Около 28,69 тыс. человек в регионах России остаются без электроснабжения по данным на 16:00 мск, следует из данных Минэнерго РФ.

Электроснабжение всех потребителей Новосибирской области и Республики Хакасии, по данным федерального штаба, восстановлено.

"По состоянию на 16:00 20 ноября остаются обесточены суммарной численностью около 28,69 тыс. человек", - следует из данных Минэнерго России.

Из-за порывистого ветра, достигавшего 35 м/с, 19 ноября в регионах Сибири произошли массовые отключения энергоснабжения. Ранее в Минэнерго сообщали, что под отключение попали свыше 225 тыс. человек. Ураган, который затронул все регионы округа, стал причиной остановки работы транспорта, перекрытия трасс, разрушения коммунальной инфраструктуры, а также травмирования и гибели людей.

Неблагоприятные погодные условия в Республике Крым также привели к нарушению электроснабжения потребителей. 

Теги:
РоссияКрымХакасияНовосибирская область
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