Путин заявил, что ждет предложения по ускорению обновления общественного транспорта в РФ

По словам президента, важно и то, что прикладываемые в этом направлении усилия обеспечивают развитие мощностей российских производителей техники и их многочисленных смежников, способствуют формированию новых отечественных технологических платформ

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин рассчитывает получить от правительства новые предложения о том, как нарастить темп обновления парка общественного транспорта по стране. Об этом он заявил на церемонии передачи регионам новой техники для этих целей.

"Модернизация парка общественного транспорта обязательно должна быть продолжена", - сказал Путин, напомнив, что конкретные поручения на этот счет уже были даны, в том числе по итогам заседания президиума Госсовета в августе 2023 года. "Рассчитываю на их безусловное выполнение, а также жду от правительства предложения по наращиванию темпа обновления парка общественного транспорта в регионах", - сказал президент.

По словам Путина, важно и то, что прикладываемые в этом направлении усилия обеспечивают развитие мощностей российских производителей техники и их многочисленных смежников, способствуют формированию новых отечественных технологических платформ. "Хочу поблагодарить специалистов, которые участвуют в этой работе за продуктивный труд, за весомый вклад в общее дело", - заключил российский лидер.