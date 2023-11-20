20 ноября, 16:59

Более 200 спикеров из более чем 10 стран выступят на конференции AI Journey 2023

Мероприятие проходит с 22 по 24 ноября

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Более 200 российских и международных спикеров из более чем 10 стран выступят на восьмой международной конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта" (AI Journey), которая пройдет с 22 по 24 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе Сбербанка (является организатором конференции).

"В этом году перед гостями и зрителями конференции в ходе 11 стримов и 20 профильных секций выступят более 200 авторитетных российских и международных спикеров из более чем 10 стран. Программа в этом году, как всегда, будет очень насыщенной. Эксперты расскажут о мировых трендах в области технологий ИИ, больших языковых моделях, применении ИИ в нейронных сетях, генеративных моделях и многом другом из мира технологий и науки", - цитирует пресс-служба первого заместителя председателя правления Сбербанка Александра Ведяхина.

Он также отметил, что в мероприятии примут участие представители Индии, Китая, Бразилии, Малайзии, Индонезии, ОАЭ и ЮАР.

О конференции AI Journey

Мероприятие будет длиться с 22 по 24 ноября. Так, в первый день спикеры в формате keynote talks расскажут о мировых трендах в области технологий ИИ, больших языковых моделях, применении ИИ в нейронных сетях и генеративных моделях. Также состоятся лекции экспертов в области передовых технологий, воркшопы и мастер-классы.

Во второй день эксперты обсудят применение технологий ИИ в бизнесе (AI Journey Business). Будет поднята тема развития искусственного интеллекта в транспорте, промышленности, медицине, творчестве, финансах, девелопменте, аграрной отрасли и т. д. Также будут обсуждаться рекомендательные системы, роботизация и другие области знаний.

Ключевой темой заключительного дня конференции станет роль ИИ в создании инновационных решений в области ESG и на благо общества. В рамках трека ESG будут затронуты вопросы влияния ИИ на климат, энергопереход, биоразнообразие, образование и социальную сферу. 

Теги:
Россия
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