Wildberries намерен построить в Югре логистический комплекс

Инвестиции в реализацию проекта составят 6 млрд рублей

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 20 ноября. /ТАСС/. Wildberries построит первый в Ханты-Мансийском автономном округе складской логистический комплекс, сообщила генеральный директор компании Татьяна Бакальчук на пленарном заседании первого экономического форума в Ханты-Мансийске.

"Завтра мы подписываем соглашение о том, что мы начинаем строить здесь наш складской логистический комплекс. 105 тыс. кв. м, инвестиции 6 млрд рублей. Количество рабочих мест, непосредственно занятых на складском комплексе, будет 5 тыс. человек", - сказала Бакальчук.

По словам гендиректора компании, логистический комплекс поможет покупателям и производителям выйти на экономику предложений. При этом ближайший логистический центр для Югры находится в Екатеринбурге, а в следующем году уже можно будет отгружать товары уже в регионе.

В Ханты-Мансийске 20-23 ноября проходит первый Югорский экономический форум, его главная тема - "Экономика предложения: гибкость, клиентоцентричность, производительность". Более 1 тыс. участников обсуждают импортозамещение в нефтегазовой сфере, развитие промышленной инфраструктуры, привлечение инвестиций, построение государственно-частного партнерства, меры поддержки малого и среднего бизнеса в форматах круглых столов и пленарных заседаний. Организаторами выступают правительство Югры, Фонд развития Югры, Фонд поддержки предпринимательства Югры "Мой Бизнес", Технопарк высоких технологий, Торгово-промышленная палата Югры, Научно-аналитический центр рационального недропользования им. В. И. Шпильмана.