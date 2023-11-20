Путин заявил, что регионы до конца года получат около 5,5 тыс. новых автобусов и трамваев

Президент назвал обновление парка общественного транспорта одним из приоритетных направлений в развитии транспортной отрасли

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Обновление парка общественного транспорта является одним из приоритетных направлений в развитии транспортной отрасли, до конца текущего года регионы получат около 5,5 тыс. новых автобусов и трамваев, заявил президент России Владимир Путин.

"Среди ключевых приоритетов здесь (в транспортной сфере - прим. ТАСС) ежегодное, ритмичное обновление техники, а значит, снижение среднего возраста парка общественного транспорта по всей стране", - сказал глава государства на церемонии передачи общественного транспорта регионам.

Чтобы помочь регионам с решением этого вопроса, продолжил Путин, были задействованы новые механизмы финансовой поддержки - специальные казначейские кредиты, в рамках которых на эти цели было выделено 50 млрд рублей. Кроме того, активно используются программы льготного лизинга, привлекаются средства Фонда национального благосостояния, субсидируются проекты по развитию городского наземного электрического транспорта. "В рамках всех этих механизмов до конца текущего года накопительным итогом в регионы поступит порядка 5,5 тыс. автобусов, электробусов и трамваев", - сказал президент, уточнив, что часть этой техники субъекты РФ получают сегодня.

Еще 3 тыс. автобусов за счет специальных казначейских кредитов должно быть поставлено в первом квартале 2024 года, добавил Путин, указав на то, что это говорит о том, что для многих российских граждан использование общественного транспорта станет более удобным и безопасным.