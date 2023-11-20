Индексы Мосбиржи и РТС в понедельник выросли на 0,03-1,82%

Курс доллара снизился до 88,36 рубля, евро - до 96,62 рубля

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Российский рынок акций на старте недели демонстрировал нейтральную динамику. По итогам дня индекс Мосбиржи вырос на 0,03%, до 3 207,36 пункта, долларовый индекс РТС поднялся на 1,82%, до 1 142,51 пункта. Курс юаня снизился на 0,16%, до 12,31 рубля, доллар - на 1,64%, до 88,36 рубля, евро - на 1,2%, до 96,62 рубля.

Ценовое восстановление в нефти нивелировалось для отечественных акций импульсом укрепления рубля, отметил инвестиционный стратег "БКС мир инвестиций" Александр Бахтин. При этом внешний фон был относительно спокойным. Народный банк Китая, как и прогнозировалось, оставил базовую ставку на уровне 3,45% годовых.

Лидерами роста в понедельник на фондовом рынке оказались депозитарные расписки группы "Русагро" (+7%) без видимых причин, но, возможно, из-за интереса инвесторов к акциям российского аграрного и потребительского сектора. Лидерами понижения оказались обыкновенные акции "Мечела" (-3,4%), вероятно, в связи с их переоцененностью, предположила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Прогноз на завтра

"Приближение пика налогового периода на этой неделе может придать рублю новых сил, что может сдерживать динамику российского рынка. Впрочем, если котировки нефти продолжат восстановление, а корпоративный новостной фон будет позитивным, рост может продолжиться", - считает Бахтин.

Прогноз "БКС мир инвестиций" по индексу Мосбиржи на 21 ноября - 3 150 - 3 275 пунктов, по курсу доллара - 87-90 рублей. Во Freedom Finance Global ожидают, что завтра индекс Мосбиржи может снова двигаться в коридоре 3,2 тыс. - 3,3 тыс. пунктов, пара доллар/рубль может показать движение в интервале 88-90 рублей, евро/рубль - в коридоре 97-99 рублей, юань/рубль - в коридоре 12,2-12,6 рубля.

Во вторник важной для общего сентимента на рынках может стать публикация протоколов последнего заседания ФРС. Акции "Евротранс" завтра добавятся в I уровень списка ценных бумаг, допущенных к торгам на Мосбирже. Собрание акционеров "Вуш холдинга" в этот день обсудит вопрос утверждения дивидендов. ЦИАН опубликует финансовые результаты по МСФО за III квартал 2023 года.