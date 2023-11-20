20 ноября, 16:33

В РФ пассажироперевозки в общественном транспорте выросли на 4,5% за девять месяцев

Министр транспорта Виталий Савельев сообщил, что они составили 11 млрд человек

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Перевозки пассажиров в общественном транспорте за 9 месяцев этого года увеличились на 4,5% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и составили 11 млрд человек. Такие данные привел министр транспорта РФ Виталий Савельев на церемонии передачи общественного транспорта регионам.

"Объем перевозок пассажиров общественным транспортом стабильно увеличивается. Так за 9 месяцев текущего года перевезено уже 11 млрд пассажиров, что на 4,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года", сказал он.

Савельев отметил, что сейчас регионам доступны семь программ поддержки по обновлению городского пассажирского транспорта. С 2023 года по 2025 год совокупный объем федеральной поддержки составляет около 260 млрд рублей (увеличение почти в 4 раза в сравнении с 2020-2022 годами). 

Теги:
РоссияСавельев, Виталий Геннадьевич
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