20 ноября, 16:37

В регионы до конца 2024 года намерены поставить более 12 тыс. единиц городского транспорта

Вице-премьер - глава Минпромторга Денис Мантуров отметил, что в 2023 году рост производства автобусов большого и среднего класса составил 12%

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Более 12 тыс. транспортных средств планируется передать регионам РФ до конца 2024 года. Об этом заявил министр транспорта РФ Виталий Савельев на церемонии передачи общественного транспорта регионам.

"На текущий момент обеспечена поставка 1,658 тыс. транспортных средств, в том числе сегодня мы передаем 567 транспортных средств в 12 регионов страны. Всего до конца года планируем закупить более 5,5 тыс. транспортных средств, что вдвое больше суммарных поставок прошлых лет. До конца 2024 года мы планируем осуществить поставку порядка 12,5 тыс. транспортных средств", - сказал министр.

В свою очередь вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров отметил, что в 2023 году рост производства автобусов большого и среднего класса составил 12%. При этом показатель не снижался в прошлом году по сравнению с 2021 годом.

"И на следующий год у нас загрузка на первое полугодие по предприятиям 100%. Рассчитываем, что регионы также ритмично, как в этом году, будут формировать заказ на вторую половину следующего года. Наши предприятия подтверждают готовность к выполнению заказов и по автобусам, и по троллейбусам", - подчеркнул Мантуров. 

Теги:
Мантуров, Денис ВалентиновичРоссияСавельев, Виталий Геннадьевич
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