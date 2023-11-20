По участку трассы М-12 "Восток" за 2,5 месяца совершили более 3 млн поездок

По словам вице-премьера России Марата Хуснуллина, в планах в ближайшее время подготовить к открытию единую магистраль протяженностью почти 811 км

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Автомобили проехали более 3 млн раз по участку трассы М-12 "Восток" между Москвой и Арзамасом за 2,5 месяца, прошедших с момента открытия этого участка. Об этом сообщил в своем Telegram-канале вице-премьер России Марат Хуснуллин.

Он напомнил, что недавно открыли еще 154 км М-12.

"А уже скоро завершим работы на участках до Казани и подготовим к открытию единую современную магистраль протяженностью почти 811 км", - написал Хуснуллин.

В начале сентября президент России Владимир Путин дал старт движению по трассе М-12 от Москвы до Арзамаса. В конце 2023 года планируется запустить движение до Казани. Трасса свяжет Московскую, Владимирскую, Нижегородскую области, Чувашию и Татарстан с сетью скоростных автомобильных дорог европейской части России (М-1 "Беларусь", М-3 "Украина", М-4 "Дон", М-11 "Нева", ЦКАД).