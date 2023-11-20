20 ноября, 17:13

ПСБ поможет в развитии банковской инфраструктуры республики Марий Эл

Приоритетными направлениями сотрудничества являются доступное ипотечное кредитование в рамках льготных программ

ЙОШКАР-ОЛА, 20 ноября. /ТАСС/. Промсвязьбанк (ПСБ) и правительство республики Марий Эл намерены совместно развивать современную банковскую инфраструктуру в регионе. Это подразумевает двустороннее соглашение, подписанное сторонами, сообщила в понедельник пресс-служба банка.

"Соглашение предусматривает развитие современной банковской инфраструктуры на территории республики, участие банка в реализации ключевых национальных и инвестиционных проектов, в том числе на основе государственно-частного партнерства, а также сотрудничество сторон в сфере обслуживания государственного и муниципального заказа", - говорится в сообщении.

Приоритетными направлениями сотрудничества являются доступное ипотечное кредитование в рамках льготных программ, в том числе для сотрудников бюджетных учреждений и военнослужащих, и содействие развитию жилищного строительства в республике за счет инструментов проектного финансирования.

Кроме того, стороны договорились о дальнейшей поддержке малого и среднего предпринимательства с помощью льготных госпрограмм кредитования бизнеса, а также о совместной работе по программе повышения финансовой грамотности населения региона, добавили в сообщении.

В свою очередь председатель ПСБ Петр Фрадков полагает, что подписанное соглашение ускорит экономический рост республики. "Мы рассчитываем, что совместная реализация проектов в рамках соглашения улучшит социально-экономический и деловой климат в Марий Эл, привлечет дополнительные инвестиции и откроет новые возможности для развития ключевых секторов экономики региона. ПСБ обладает внушительным опытом реализации региональных проектов, направленных на поддержку бизнеса и населения, и необходимым набором банковских продуктов и инструментов для их реализации", - сказал Фрадков, его слова приводятся в сообщении.

Поэтапная реализация соглашения будет способствовать диверсификации экономики региона, ускоренному решению приоритетных задач социально-экономического развития и укреплению его экономического потенциала, добавили в пресс-службе. 

Теги:
РоссияМарий Эл
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация