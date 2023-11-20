ПСБ поможет в развитии банковской инфраструктуры республики Марий Эл

Приоритетными направлениями сотрудничества являются доступное ипотечное кредитование в рамках льготных программ

ЙОШКАР-ОЛА, 20 ноября. /ТАСС/. Промсвязьбанк (ПСБ) и правительство республики Марий Эл намерены совместно развивать современную банковскую инфраструктуру в регионе. Это подразумевает двустороннее соглашение, подписанное сторонами, сообщила в понедельник пресс-служба банка.

"Соглашение предусматривает развитие современной банковской инфраструктуры на территории республики, участие банка в реализации ключевых национальных и инвестиционных проектов, в том числе на основе государственно-частного партнерства, а также сотрудничество сторон в сфере обслуживания государственного и муниципального заказа", - говорится в сообщении.

Приоритетными направлениями сотрудничества являются доступное ипотечное кредитование в рамках льготных программ, в том числе для сотрудников бюджетных учреждений и военнослужащих, и содействие развитию жилищного строительства в республике за счет инструментов проектного финансирования.

Кроме того, стороны договорились о дальнейшей поддержке малого и среднего предпринимательства с помощью льготных госпрограмм кредитования бизнеса, а также о совместной работе по программе повышения финансовой грамотности населения региона, добавили в сообщении.

В свою очередь председатель ПСБ Петр Фрадков полагает, что подписанное соглашение ускорит экономический рост республики. "Мы рассчитываем, что совместная реализация проектов в рамках соглашения улучшит социально-экономический и деловой климат в Марий Эл, привлечет дополнительные инвестиции и откроет новые возможности для развития ключевых секторов экономики региона. ПСБ обладает внушительным опытом реализации региональных проектов, направленных на поддержку бизнеса и населения, и необходимым набором банковских продуктов и инструментов для их реализации", - сказал Фрадков, его слова приводятся в сообщении.

Поэтапная реализация соглашения будет способствовать диверсификации экономики региона, ускоренному решению приоритетных задач социально-экономического развития и укреплению его экономического потенциала, добавили в пресс-службе.