20 ноября, 17:46

Глава Нижегородской области: казначейские кредиты позволят обновить 10% автобусного парка

По словам Глеба Никитина, для региона планируют закупить 306 единиц транспорта

ТАСС, 20 ноября. Автобусный парк в Нижегородской области благодаря казначейским кредитам обновят на 10%. Об этом сообщил президенту России Владимиру Путину губернатор Глеб Никитин на церемонии передачи регионам новой техники для общественного транспорта.

"Благодаря специальным казначейским кредитам мы обновим 10% парка всех автобусов в Нижегородской области", - отметил Никитин.

Он добавил, что во время реализации программы обновления подвижного состава за счет средств специальных казначейских кредитов в Нижегородской области закупят 306 автобусов.

"При этом целенаправленно поставляем технику не в областной центр по этой программе, а для обслуживания маршрутов в малых городах и на сельских территориях. Эти населенные пункты тоже нужно поддерживать обновлением и причем, наверное, в первую очередь, потому что здесь самый высокий износ подвижного состава - в среднем более 85%. И сегодня первые 45 автобусов передаются перевозчикам, завтра они уже выйдут на маршруты в четырех наших муниципалитетах", - подчеркнул Никитин.

Губернатор пояснил, что регион участвует и в других программах по развитию пассажирского транспорта. Он напомнил, что в 2022 году в Нижегородской области создали совместное российско-белорусское предприятие "Нижэкотранс", которое до 2026 года поставит 170 трамваев. "Также они поставят 62 электробуса, еще 58 электробусов будет поставлено группой "ГАЗ", - сообщил Никитин. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияНикитин, Глеб СергеевичНижегородская область
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