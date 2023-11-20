20 ноября, 17:50

В Брянской области снизили налоговую ставку для социальных предпринимателей

По объектам налогообложения "доходы, уменьшенные на величину расходов" и "доходы" ставка снижена до 10% и 1% соответственно

БРЯНСК, 20 ноября. /ТАСС/. Брянские парламентарии приняли изменения в региональный закон, устанавливающий налоговые ставки для социальных предпринимателей, сообщили ТАСС в Брянской областной думе.

"Для налогоплательщиков, выбравших объект налогообложения "доходы, уменьшенные на величину расходов", ставка снижена с 15 до 10%. Для налогоплательщиков, выбравших объект налогообложения "доходы", ставка снижена с 6 до 1%", - сообщили в региональном парламенте.

Изменения внесены в статью 1 регионального закона "Об установлении дифференцированных налоговых ставок по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, для отдельных категорий налогоплательщиков" и направлены на поддержку социальных предпринимателей. 

Теги:
РоссияБрянская область
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация