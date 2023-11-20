В Брянской области снизили налоговую ставку для социальных предпринимателей

По объектам налогообложения "доходы, уменьшенные на величину расходов" и "доходы" ставка снижена до 10% и 1% соответственно

БРЯНСК, 20 ноября. /ТАСС/. Брянские парламентарии приняли изменения в региональный закон, устанавливающий налоговые ставки для социальных предпринимателей, сообщили ТАСС в Брянской областной думе.

"Для налогоплательщиков, выбравших объект налогообложения "доходы, уменьшенные на величину расходов", ставка снижена с 15 до 10%. Для налогоплательщиков, выбравших объект налогообложения "доходы", ставка снижена с 6 до 1%", - сообщили в региональном парламенте.

Изменения внесены в статью 1 регионального закона "Об установлении дифференцированных налоговых ставок по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, для отдельных категорий налогоплательщиков" и направлены на поддержку социальных предпринимателей.