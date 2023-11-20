Минэкономразвития: эффективность проверок бизнеса по индикаторам риска превышает 80%

В октябре были утверждены новые индикаторы риска по восьми группам товаров, подлежащих маркировке

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Средняя эффективность внеплановых проверок бизнеса по существующим индикаторам риска - нарушениям обязательных требований, составляет 80-90%. Об этом сообщил директор департамента государственной политики в сфере лицензирования, контрольно-надзорной деятельности, аккредитации и саморегулирования Минэкономразвития РФ Александр Вдовин.

"Сейчас средняя эффективность контрольных мероприятий в целом 80-90% при условии, что мы выходим только в отношении определенного точечного вопроса, а не проверяем деятельность всей компании. Поэтому нам кажется, что индикаторы риска - это будущее", - сказал Вдовин на слушаниях "Актуальные вопросы в сфере защиты прав потребителей и пути их решения" в Совете Федерации.

Он добавил, что в отношении каждой группы продукции, которая находится в маркировке, сейчас в области защиты прав потребителей действуют индикаторы риска. "Это как раз следующий этап всей нашей реформы контроля-надзора в преломлении внеплановых мероприятий - переход к риск-ориентированному подходу", - пояснил представитель Минэкономразвития.

Директор по контрольной (надзорной) деятельности Центра развития перспективных технологий Антон Гущанский напомнил, что в августе 2023 года по индикаторам риска под потенциальные проверки попало 290 объектов торговли, в сентябре эта цифра уже составила 363 объекта, а в октябре, с учетом новых индикаторов риска, это около 2 тыс. объектов.

"Сейчас индикаторы риска дают возможность проводить проверки и контролировать именно те объекты, которые потенциально опасны для потребителя. <...> Легальный бизнес не отвлекает надзорные органы от их непосредственной деятельности, работа ведется именно в отношении нарушителей", - подчеркнул Гущанский.

В октябре были утверждены новые индикаторы риска по восьми группам товаров, подлежащих маркировке (молоку, воде, меху, товарам легкой промышленности, обуви, парфюмерии, фототехнике и шинам).

Ранее вице-премьер - руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко сообщал, что определение 190 индикаторов риска, по которым в соответствии с риск-ориентированным подходом будут проводиться проверки бизнеса, завершится до конца года.