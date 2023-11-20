В Тульской области учредят премии для молодых ученых

Как уточнили в пресс-службе правительства региона, 5 из них получат по 1 млн рублей, еще 20 - по 50 тыс. рублей

ТАСС, 20 ноября. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поручил учредить в регионе премии для лучших молодых ученых. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона по итогам встречи Дюмина с делегацией области на III Конгрессе молодых ученых, который пройдет 28-30 ноября на федеральной территории "Сириус".

"Старший научный сотрудник лаборатории экологической и медицинской биотехнологии НИЦ "БиоХимТех", доцент кафедры "Биотехнологии" ТулГУ Дарья Лаврова выступила с инициативой учредить региональную премию "Лучший молодой ученый Тульской области". Губернатор поручил комитету по науке и инноватике совместно с Минфином подготовить предложения по введению премий для молодых ученых: 5 премий по 1 млн рублей - за прикладные разработки и их внедрение в производство; 20 премий по 50 тысяч рублей - за достижения в исследовательской и преподавательской деятельности", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы правительства региона, участники делегации от Тульской области сделали на встрече с главой региона ряд предложений по популяризации профессии ученого. В частности, председатель Совета молодых ученых и специалистов Тульской области Александр Анцев рассказал губернатору о своих разработках в станкостроении и о реализации в регионе проектов Российского научного фонда, на что Дюмин предложил включить его в рабочую группу комиссии Госсовета России по направлению "Промышленность" и подчеркнул, что с 2024 года объем средств на совместные конкурсы с РНФ вырастет в полтора раза - до 14 млн рублей.

Преподаватель института инновационных образовательных практик Тульского государственного педуниверситета Анастасия Лыкова обратила внимание на подготовку педагогов по физике, математике и химии и предложила ввести для них именные стипендии регионального правительства. "Губернатор поручил проработать учреждению 100 ежемесячных стипендий в размере 5 тыс. рублей для студентов педагогического профиля по этим предметам", - говорится в сообщении.

"Правительство Тульской области создает все условия для наших ученых. В дополнение к федеральным мы постоянно расширяем региональные меры поддержки. В регионе действует шесть финансовых программ, которые позволяют эффективно поддерживать ученых на стадиях от фундаментальных исследований до прикладных разработок высокой степени готовности. Среди участников программы - как аспиранты, находящиеся в начале исследовательского пути, так и научные коллективы опорных предприятий, внедряющие передовые решения и наращивающие поставки высокотехнологичной продукции", - цитирует пресс-служба Дюмина.

Как уточняется в сообщении, в 2024 году бюджет госпрограммы по развитию науки в Тульской области будет увеличен до 650 млн рублей, сейчас он составляет 462 млн рублей. Также 50 аспирантов будут получать именную стипендию правительства в размере 20 тыс. рублей, тогда как сейчас 20 аспирантов получают по 10 тыс. рублей.