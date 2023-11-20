Кэмерон заявил, что Украина поможет накормить мир, продолжив экспорт продовольствия

Глава МИД Великобритании также осудил действия России, которые, по его мнению, предпринимаются с целью нарушить цепочки поставок продовольствия с украинской территории

ЛОНДОН, 20 ноября. /ТАСС/. Украина поможет накормить весь мир, продолжая осуществлять экспорт продовольствия по морю. Об этом, выступая в Лондоне на глобальном саммите, посвященном продовольственной безопасности, заявил глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон.

"Благодаря новому механизму, объединившему британских страховых брокеров и правительство в Киеве, страхование экспортирующих продовольствие судов вновь стало финансово доступным. Сигнал послан - суда отправляются, зерно экспортируется, Украина позволит накормить нас всех", - сказал Кэмерон.

С британской стороны участниками упомянутого министром механизма стали компания Marsh McLennan и страховой рынок Lloyd's of London.

Кэмерон также осудил действия России, которые, по его мнению, предпринимаются с целью нарушить цепочки поставок продовольствия с Украины. По утверждению главы МИД Великобритании, за последние три месяца Украине удалось "отбросить Россию назад к Черному морю" и начать открывать новые морские маршруты.

Украинская армия с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. Как сообщил президент РФ Владимир Путин 5 октября, Киев за четыре месяца потерял свыше 90 тыс. человек и более 550 танков. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что при этом "контрнаступление" так и не принесло значимых результатов.

Кэмерон, занимавший в 2010-2016 годах пост премьер-министра Великобритании, был назначен руководителем МИД 13 ноября. На прошлой неделе он совершил первый зарубежный визит в новой роли: посетил Украину.