20 ноября, 18:34

Саудовская Аравия и Китай заключили соглашение о валютном свопе

Оно рассчитано на три года

ДУБАЙ, 20 ноября. /ТАСС/. Центральные банки Саудовской Аравии и Китая заключили соглашение о свопе в национальных валютах. Об этом говорится в заявлении саудовского регулятора, опубликованном на его сайте.

Объем своп-линии, в рамках которой стороны смогут осуществлять обмен национальными валютами, составляет 50 млрд юаней, что примерно соответствует $6,97 млрд. Соглашение, как отмечает Центральный банк Саудовской Аравии, рассчитано на три года.

Валютный своп между центробанками - это инструмент защиты от нехватки ликвидности. Он дает возможность каждой из сторон получить доступ к ликвидности в валюте другой страны без необходимости ее приобретения на валютных рынках. 

Теги:
КитайСаудовская Аравия
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