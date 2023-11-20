20 ноября, 18:52

Reuters: руководители Meta и TikTok дадут показания на слушаниях в Сенате США

По информации агентства, слушания будут посвящены проблеме сексуальной эксплуатации несовершеннолетних в интернете

ВАШИНГТОН, 20 ноября. /ТАСС/. Генеральный директор корпорации Meta (признана в России экстремистской) Марк Цукерберг и глава компании TikTok Чу Шоу Цзы, как ожидается, дадут показания на слушаниях в юридическом комитете Сената Конгресса США, посвященных проблеме сексуальной эксплуатации несовершеннолетних в интернете. Об этом сообщило агентство Reuters.

Цена "неспособности крупных технологических компаний регулировать свою деятельность" - отсутствие безопасности детей, это "не может остаться без ответа", приводит агентство выдержку из совместного заявления главы юридического комитета Дика Дурбина (демократ от штата Иллинойс) и лидера республиканцев в комитете Линдси Грэма (от штата Южная Каролина). "Заслушав показания генеральных директоров крупнейших социальных сетей мира, комитет получит необходимую информацию для урегулирования кризиса, заключающегося в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних в интернете", - отмечают сенаторы.

Слушания назначены на 6 декабря. Уточняется, что соответствующие уведомления, принуждающие к даче показаний перед сенаторами, были также разосланы руководителям компаний Discord, Snap и X (ранее Twitter). 

Теги:
США
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация