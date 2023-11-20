Reuters: руководители Meta и TikTok дадут показания на слушаниях в Сенате США

По информации агентства, слушания будут посвящены проблеме сексуальной эксплуатации несовершеннолетних в интернете

ВАШИНГТОН, 20 ноября. /ТАСС/. Генеральный директор корпорации Meta (признана в России экстремистской) Марк Цукерберг и глава компании TikTok Чу Шоу Цзы, как ожидается, дадут показания на слушаниях в юридическом комитете Сената Конгресса США, посвященных проблеме сексуальной эксплуатации несовершеннолетних в интернете. Об этом сообщило агентство Reuters.

Цена "неспособности крупных технологических компаний регулировать свою деятельность" - отсутствие безопасности детей, это "не может остаться без ответа", приводит агентство выдержку из совместного заявления главы юридического комитета Дика Дурбина (демократ от штата Иллинойс) и лидера республиканцев в комитете Линдси Грэма (от штата Южная Каролина). "Заслушав показания генеральных директоров крупнейших социальных сетей мира, комитет получит необходимую информацию для урегулирования кризиса, заключающегося в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних в интернете", - отмечают сенаторы.

Слушания назначены на 6 декабря. Уточняется, что соответствующие уведомления, принуждающие к даче показаний перед сенаторами, были также разосланы руководителям компаний Discord, Snap и X (ранее Twitter).