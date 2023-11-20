20 ноября, 19:24

Словакия заявила о готовности продлить запрет на ввоз зерна с Украины

Сейчас он действует до конца 2023 года

БРЮССЕЛЬ, 20 ноября. /ТАСС/. Словакия готова продлить действующий до конца года запрет на ввоз в республику зерна и другой сельхозпродукции с Украины, если Еврокомиссия (ЕК) не изыщет иной способ защитить рынки государств - членов сообщества от дешевых поставок из этой страны. Об этом заявил журналистам глава Минсельхоза Словакии Рихард Такач по итогам заседания Совета ЕС по сельскому хозяйству и рыболовству.

"Словакия готова продлить запрет на ввоз сельхозпродукции с Украины, если ЕК не изыщет иной способ решения проблемы избытка в Европе дешевого зерна с Украины", - сказал Такач.

Он сообщил, что проблему переизбытка украинской сельхозпродукции в ЕС обсудил с коллегами из стран сообщества и представителями руководства ЕК. Словакия поддерживает транспортировку зерна с Украины через территорию ЕС в третьи страны по специальным транзитным коридорам.

"С наибольшей вероятностью я предложу правительству продлить запрет на ввоз [украинского зерна в республику]. Мы это вынуждены будем сделать, если ЕК не предложит иное [эффективное] решение [по защите рынков стран сообщества]", - сказал Такач.

Вопрос экспорта украинской агропродукции ранее осложнил отношения Украины с соседними странами - членами ЕС. Весной Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия запретили ввоз на свою территорию зерна с Украины, чтобы избежать обвала цен на внутреннем рынке. Это было согласовано с Еврокомиссией (ЕК) лишь как временная мера, и 15 сентября ЕК решила не продлевать действие эмбарго. Однако Венгрия, Словакия и Польша на национальном уровне продлили запрет на ввоз аграрной продукции с Украины.

Для выхода из ситуации правительство Украины разработало "механизм по согласованию четырех групп агроэкспорта (кукурузы, рапса, подсолнечника и пшеницы)" в пять стран, с которыми возникли противоречия. В частности, Киев предложил ввести процедуру, предполагающую выдачу Министерством экономики страны лицензий на экспорт каждой партии зерновых или масличных после согласования с Еврокомиссией и странами-импортерами. 26 сентября Шмыгаль заявил, что подписал постановление кабмина о внедрении этого механизма, и что четыре страны из пяти, которым Украина предложила свой план, согласились перейти к его обсуждению. Он не уточнил, о каких именно странах идет речь, но добавил, что с Румынией и Болгарией уже "готовятся соответствующие документы". 

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