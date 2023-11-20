"Бештау" намерен запустить в Ростовской области производство смартфонов

Реализовать проект планируют в 2027 году

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 ноября. /ТАСС/. Российская компания "Бештау" планирует к 2027 году начать в Ростовской области производство мобильных устройств - планшетов и смартфонов. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев в эфире местного телеканала "Дон24".

"Если посмотреть немного дальше, в 2027 год, то компания перед собой ставит цели, правительство сопровождает эти проекты, и там, где мы полезны, будем участвовать в этой работе. Это производство различных мобильных устройств - планшетов, смартфонов. Если говорить о том, буду ли пользоваться [этой техникой]? Конечно, буду. "Сделано на Дону" - это звучит красиво, это бренд, который существует, он уже не связан только с продуктами питания, но и с производством большого количества товаров самых разных назначений", - сказал Голубев.

ГК "Бештау" занимается выпуском импортозамещающей продукции - радиоэлектроники и компьютерной техники в Ростовской области и на Ставрополье. В 2022 году компания запустила в Ростове-на-Дону производство по выпуску электронных плат для радиоэлектронной продукции. Плановый объем производства на 2023 год составляет 200 тыс. единиц техники. Кроме того, компания в 2023 году начала строительство завода полного цикла по выпуску ноутбуков, а также начала создание радиоэлектронного кластера с производственными площадками в Ростове-на-Дону и Ессентуках с объемом инвестиций 12 млрд рублей.