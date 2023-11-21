В кабмине не поддержали проект о скидке 50% на транспортный налог для соблюдавших ПДД

В кабмине пояснили, что законодательство о налогах и сборах регулирует властные отношения по установлению, введению и взиманию налогов, сборов, однако его целью не является стимулирование автовладельцев соблюдать правила дорожного движения

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности не поддержала проект, позволяющий снижать в два раза транспортный налог для автомобилистов и мотоциклистов, не нарушавших правила дорожного движения (ПДД) в течение календарного года. Проект отзыва кабмина есть в распоряжении ТАСС.

Изменения предлагалось внести в Налоговый кодекс РФ. В частности, дополнить статью 361 новым положением, согласно которому водители авто, мотоциклов или мотороллеров, соблюдавшие ПДД в течение налогового периода (календарного года), смогут оплатить транспортный налог в размере 50% от установленной ставки на свое транспортное средство.

В кабмине пояснили, что законодательство о налогах и сборах регулирует властные отношения по установлению, введению и взиманию налогов, сборов и т. д. Однако его целью не является стимулирование автовладельцев соблюдать ПДД.

Там также добавили, что действующий закон "О безопасности дорожного движения" определяет, что водители обязаны выполнять указанные в законе требования. В связи с чем возможность получения налоговых льгот не может быть увязана с требованием правомерного поведения водителей. "Правительство Российской Федерации не поддерживает законопроект", - говорится в проекте отзыва.