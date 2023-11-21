Налоговые поступления в бюджет по итогам года составят примерно 46 трлн рублей

Глава ФНС Даниил Егоров отметил, что по итогам десяти месяцев налог на прибыль дает практически 20% роста

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Федеральная налоговая служба ожидает, что общие налоговые поступления в бюджет РФ по итогам года составят примерно 46 трлн рублей. Об этом сообщил глава ФНС Даниил Егоров в интервью РБК.

"Общие поступления в консолидированный бюджет составят примерно 46 трлн рублей. Это рост на 9%. Очень хорошо чувствуют себя региональные налоги и сборы, где рост на 14%, НДФЛ и ненефтегазовые налоги - 13% роста", - приводит издание слова Егорова.

Он также отметил, что по итогам десяти месяцев налог на прибыль дает практически 20% роста. "Страховые взносы растут на 29%, но это аномальный рост, в прошлом году были отсрочки, которые в этом году гасятся. Если убрать этот фактор, то страховые в той же канве, что и НДФЛ, так как база сопоставима", - уточнил Егоров.

Кроме того, по словам главы ФНС, федеральный бюджет выходит в небольшую положительную зону в районе 1%. "Из-за низких цен на нефть в первом полугодии, естественно, поступления были ниже", - отметил он.