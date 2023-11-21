21 ноября, 00:26

Большинство россиян готовы потратить во время "черной пятницы" не более 10 тыс. рублей

44% опрошенных планируют делать покупки только онлайн

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Большинство россиян (46% из опрошенных) готовы потратить на предстоящих распродажах в "черную пятницу" не более 10 тыс. рублей, следует из опроса, проведенного банками ВТБ и "Открытие" (есть в распоряжении ТАСС).

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Так, в этом году участвовать в "черной пятнице" и неделе распродаж с 24 по 30 ноября намерены 56% опрошенных (14% - определенно, да; 42% - скорее, да). Больше всего желающих в Москве и Московской области (61%), меньше всего - на Дальнем Востоке (50%). Не хотят покупать товары и услуги в "черную пятницу" 25% (скорее, нет - 17%; определенно, нет - 8%). Чаще других такой ответ давали сибиряки (31%), реже остальных - жители Московского региона (19%). При этом каждый пятый респондент (19%) затруднился ответить на этот вопрос.

При этом 23% из тех, кто планирует воспользоваться скидками в "черную пятницу", хотят потратить не более 5 тыс. рублей, еще 23% - 5-10 тыс. рублей. Еще 13% готовы отдать 10-15 тыс. рублей, 11% - 15-20 тыс. рублей (столько же - собираются заложить траты на сумму свыше 20 тыс. рублей). А 19% респондентов затруднились с ответом.

Планы на покупки

Отвечая на открытый вопрос о возможных покупках в "черную пятницу" (можно было давать более одного варианта ответа), 61% опрошенных сообщили, что приобрели бы одежду и обувь, по 33% - продовольственные товары и бытовую технику, 31% - гаджеты и электронику, 30% - парфюмерию и косметику, 25% - детские товары, 18% - строительные материалы и товары для ремонта. И лишь 4% готовы приобрести образовательные онлайн-курсы.

При этом 44% планируют делать покупки только онлайн. В Южном федеральном округе такой ответ дали 54% респондентов, а на Дальнем Востоке - 27%. И онлайн, и офлайн планируют совершать покупки 35% участников опроса. Только офлайн (в магазинах и торговых центрах) будут покупать 9% респондентов (на Дальнем Востоке - 14%, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области - 6%). Еще 12% из опрошенных россиян затруднились ответить на этот вопрос.

Опрос был проведен 7-14 ноября по репрезентативной выборке среди 1,5 тыс. человек в возрасте от 18 до 65 лет в городах России с населением более 100 тыс. человек.

В России "черная пятница" проводится с 2013 года. 

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