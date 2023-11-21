"Известия": доходы РФ от партнерства с Вьетнамом по нефти могут вырасти на 65 млрд рублей

По информации газеты, предлагается ратифицировать протокол, предусматривающий меры госстимулирования деятельности ООО "СК "Русвьетпетро" на территории России

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Россия может предоставить совместной российско-вьетнамской нефтяной компании "Русвьетпетро" налоговые льготы, взамен компании из РФ смогут участвовать в разработке месторождений во Вьетнаме. Реализация этих мер может повысить доходы российского бюджета на 65,5 млрд рублей, сообщает газета "Известия" со ссылкой на материалы правительства РФ.

"Предлагается ратифицировать протокол, предусматривающий меры госстимулирования деятельности ООО "СК "Русвьетпетро" на территории РФ", - говорится в документах правительства. Согласно этим данным, это позволит увеличить долю извлекаемой нефти с учетом сокращающихся объемов добычи в связи с переходом на позднюю стадию разработки месторождений. "Совокупное влияние мер взаимной экономической поддержки энергетических проектов правительствами РФ и Вьетнама приведет к увеличению доходов федерального бюджета на 65,5 млрд рублей", - утоняется в документе.

Отмечается, что Россия сможет участвовать в разработке действующих нефтегазовых месторождений на территории Вьетнама, а также получит поддержку совместного российско-вьетнамского предприятия "Вьетсовпетро".

"Вьетсовпетро", "Русвьетпетро", "Газпромвьет" и "Вьетгазпром" - предприятия, созданные вьетнамской госкорпорацией нефти и газа "Петровьетнам" и российским компаниями "Зарубежнефть" и "Газпром".